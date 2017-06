Quand Martin Solveig appelle le Virgin Tonic !

Tenez-vous prêts ! Le 30 juin prochain, Virgin Radio va vous faire vivre une journée incroyable. On commencera dès 6h, pour le lancement de la dernière matinale de la saison. Pour la dernière, Camille, Clément, Nico et Ginger ont décidé de se lancer dans un road trip hors du commun : il vont rejoindre Marseille en bus sans jamais lâcher l'antenne. Au programme, 15 heures de direct, de route et de rencontres avec vous, les auditeurs. Et parce que chez Virgin Radio, on ne fait pas les choses à moitié, sachez que Martin Solveig sera là pour mixer à son arrivée. Quand on vous dit qu'on vous réserve la meilleure journée/soirée de l'année, on ne plaisante pas !

.@martinsolveig est avec nous au téléphone !! Et dans une semaine, on fera la fête avec lui pour #ElectroShock après le #VirginRoadTrip ???? https://t.co/mJqaQso6oW — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) 23 juin 2017

Ohhhhh Martin Solveig au téléphone c'est super ???????? #VirginTonic — Gwen (@gweninette73) 23 juin 2017

Et pour marquer le coup, le DJ a pris son téléphone pour appeler l'équipe ce matin. Il mixe aux quatre coins du monde, il vit à mille à l'heure et pourtant, il a pris le temps de passer à l'antenne - de quoi nous donner envie d'accélérer un peu le temps. Sur les réseaux sociaux, vous avez été nombreux à réagir et tout ce que l'on peut dire, c'est qu'on a hâte de fêter cette dernière de l'année avec vous ! Alors soyez prêts !