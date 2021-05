Quand Louane reprend un célèbre titre de Justin Bieber, voilà ce que ça donne ! (VIDEO)

Suivie par plus d'un million d'abonnés sur son compte Instagram, Louane ne reste jamais très longtemps sans donner de nouvelles à sa communauté. Coulisses de ses clips, clichés de ses sessions en studio ou encore souvenirs de ses "red carpet", la jeune chanteuse française ne semble jamais à court d'idées lorsqu'il s'agit d'animer ses réseaux sociaux. Alors que Derrière le brouillard, son duo avec Grand Corps Malade, parade en tête des sons les plus diffusés ces derniers temps, la star vient tout juste de dévoiler la réédition de son album Joie de Vivre. Un troisième opus au succès mitigé (la crise sanitaire n'ayant pas aidé les artistes en 2020) mais qu'elle devrait défendre lors d'une tournée dans les mois à venir.

Dernier buzz de la jeune maman ? Une vidéo de plus d'une minute publiée sur son compte Instagram. On la voit, face caméra, accompagnée de sa guitare en train d'entonner le morceau Love Yourself de Justin Bieber. Une reprise qu'elle manie à la perfection grâce à sa voix sans fausse note et un accent anglophone à faire pâlir les polyglottes. Fan du chanteur d'origine canadienne, Louane avait récemment partagé avec ses fans qu'elle écoutait en boucle Justice, le dernier opus du chanteur. Des signaux qui pourraient bien alerter l'entourage du chanteur. Alors, à quand la collaboration ?