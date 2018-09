 Quand Louane reprend La Boulette de Diam's (VIDEO)

Oubliez tout ce que vous pensiez savoir de la Boulette de Diam's. Louane s'est offert une petite reprise de ce hit incontestable du rap français. Et une chose est sûre, elle a dépoussiéré le classique, lui donnant une toute nouvelle dimension ! Cette fois, on a droit à une version douce, mélancolique et, évidemment, jouée au piano. « Je voulais du français mais je voulais quelque chose de différent. J’espère que ça vous plait », a t-elle précisé sur son compte Instagram. Et bien sûr, les fans ont adoré.

Pour rappel, La Boulette est à retrouver sur "Dans Ma Bulle", album culte de Diam's sorti en 2006. Louane, elle, a ressorti le morceaux des cartons, y apportant cette touche délicate qu'on lui connaît bien. Celle qui a choisi No comme dernier single continue (en parallèle) sa tournée. Notez qu'il reste encore près de 25 dates à honorer d'ici la fin de l'année - dont un concert caritatif en Ile de France, déjà complet. On ne sait pas si elle prévoit d'adapter cette reprise à la scène mais en tout cas, on ne dirait pas non !