Actuelllement en tournée, Lorde continue de défendre son (excellent) album, Melodrama. Il n'y a pas si longtemps, la chanteuse a teasé ses fans en postant des vidéos des répétitions et en laissant entendre qu'elle pourrait jouer des morceaux inédits en live. Hier (27 mars 2018), Lorde était de passage à Chicago (berceau de Kanye West). Alors évidemment, elle n'est pas passée à côté de l'occasion de lui faire un petit clin d'oeil. Au programme, Runaway et Love Lockdown.

Lorde just went acapella on “Love Lockdown”

“Thanks Chicago! It must be nice to come from the same place as Kanye West.” pic.twitter.com/vSZApBTYql

— Corbin Reiff (@CorbinReiff) 28 mars 2018

On notera que pour Love Lockdown, Lorde a carrément fait du a capella. Pour Runaway, elle a réussi à intégrer les paroles de Kanye West dans son morceau Liability. En voyant ça, on se dit que les revoir collaborer serait juste une bénédiction pour nos playlists. Pour rappel, les deux artistes ont travaillé ensemble en 2014, sur la bande-originale de Hunger Games.

Ce soir, Lorde se produira à Détroit avant de s'envoler pour Toronto.