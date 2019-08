Quand Lizzo reprenait Someone Like You d'Adele (VIDEO)

Pas la peine de vous présenter Lizzo : celle qui s'est fait un nom à l'nternational grâce à Juice cartonne en ce moment avec Tempo ft. Missy Elliott. Les deux morceaux portent l'album Cuz I Love You qui, inévitablement, fait un véritable carton. Mais il fut un temps où Lizzo reprenait les hits d'autres artistes. Et justement, aujourd'hui, on vous propose de jeter un oeil à la cover qu'elle réalisait à 23 ans : Someone Like You (Adele) par Lizzo, c'est maintenant !

Sur sa vielle chaîne Youtube, quelques pépites sont encore en ligne. On pense notamment à Empire State of Mind (Jay - Z). Le petit bonus ? La flûte, qu'elle maîtrise à la perfection !

On vous laisse découvrir tout ça et si vous l'avez manqué, regardez la performance incroyable des BET Awards !