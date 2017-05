Quand les mamans du Virgin Tonic s'incrustent dans l'émission ! 

Une maman, on n'en n'a qu'une ! Et ça, l'équipe le sait ! Et pour marquer la fête des mères, les mamans de Ginger, Nico, Clément et Camille sont passées par le standard du Virgin Tonic ! Au programme, un petit tour d'horizon des cadeaux envoyés ce week end pour la fête des mères mais surtout, un petit test ! Quelle maman écoute le plus l'émission ?

Nos mamans sont avec nous au téléphone ! ???? #VirginTonic — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) 29 mai 2017

La première manche a été compliquée pour Marilyne (la maman de Clément) mais elle ne s'est pas laissée faire ! Heureusement, le réponse à tout lui a permis de gagner un point ! On salue le fair play de ces mamans qui se sont aidées les unes les autres ! Martine, la maman de Nico, a dû trouver trouver Bruno Mars pour gagner un deuxième point ! Si les mamans de Camille et de Nico se sont qualifiées pour la demi-finale, ça aura été plus compliqué pour les deux autres ! La maman de Ginger n'a pas su quel était le slogan de Virgin Radio, ce qui a qualifié d'office Maryline pour la demie-finale !

Grâce à Vianney, La maman de Nico s'est qualifiée pour la finale ! Face à elle, on a retrouvé la maman de Clément qui avait une technique imparable : ne rien répondre et laisser les autres se tromper. Si vous avez suivi le meilleur jeu du monde, alors vous savez qu'Axelle a gagné 30 000 euros. Et visiblement, la maman de Nico le savait aussi. Résultat, elle a été élue Maman qui écoute le plus l'émission !