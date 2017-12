Quand les Foo Fighters préparent Noël avec un medley (VIDEO)

De passage au Saturday Night Live ce week end, les Foo Fighers ont interprété quelques morceaux de leur nouvel album - sorti il y a quelques semaines. Mais à l'approche des fêtes, Dave Grohl et sa bande ont décidé de se mettre dans l'ambiance avec un medley comprenant leur classique Everlong mais aussi Christmas (Baby Please Come Home). Et parce qu'ils ne font pas les choses à moitié, ils ont même inclus Linus and Lucy. Et on ne va pas se mentir, voir le leader des Foo Fighters porté l'un de ces pulls moches de Noël, ça n'a pas de prix.

Présentée par Kevin Hart, l'émission était pour les Foo Fighters une façon de promouvoir Concrete And Gold. Ce disque, ils devraient le défendre sur scène courant 2018 et le plus beau, c'est qu'ils passeront par l'hexagone. Prenez un stylo et notez que la formation américaine se produira au Download Festival Français en juin prochain aux côtés des Guns N' Roses ou encore de The Offspring.