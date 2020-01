Quand les filles de Madonna se lâche sur Djadja de Aya Nakamura (VIDEO)

Rien de mieux que de commencer l'année (et la décennie) en musique. Et ça, si vous avez fêté le Nouvel An, alors vous le savez. Et justement, Madonna et ses filles ont accueilli l'année 2020 avec brio... sur Djadja de Aya Nakamura ! « Que 2020 soit l’année de la musique, de la danse, des éclats de rire, des voitures de golf et de l’abandon des peurs, », a posté la star sur les réseaux sociaux.

« Ce coup de pub, c’est kiffant. Franchement, je suis hyper étonnée. Qu’elle écoute ce son en famille, avec ses enfants, ça fait plaisir, », a répondu la chanteuse (qui se produira d'ailleurs à Coachella cette année) au Parisien. Si vous suivez la star, alors vous savez que ce n'est pas la première fois que la star partage le titre. Et selon Aya Nakamura, ses danseurs n'y seraient pas étrangers : "Comme ils sont Français, je pense qu'ils ont joué un rôle dans cette histoire. En particulier l'un d'entre eux, avec qui j'avais fait les NRJ Music Awards en 2018."

On ne va pas se mentir, on s'est tous défoulé sur Djadja !