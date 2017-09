Quand le Virgin Tonic fête le retour de Koh Lanta (VIDEO)

Si vous aimez Koh Lanta au moins autant que Camille Combal, alors cette journée du 1er septembre doit avoir une saveur particulière : ce soir, l'émission fera son grand retour sur TF1. Et pour fêter ça, les membres de l'équipe se sont mesurés les uns aux autres lors d'une épreuve on ne peut plus drôle : attachés à un élastique, tous devaient attraper une série de mots inscrits sur des morceaux de papiers. Le but ? Reconstituer la phrase d'origine pour gagner.

Pour sa toute première épreuve, Mélanie s'en tire première ! C'est donc elle qui repart avec le Totem (et qui, du coup, récupère l'immunité). Arrivée deuxième, Ginger n'a pas démérité. Nico écope de la troisième place tandis que Clément, lui, termine dernier. Mais la saison ne fait que commencer, il aura tout le temps de faire mieux !