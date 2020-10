Quand le casting de Lolita Malgré Moi se réunit, ça donne ça ! (VIDEO)

En 2004 sortait Mean Girls, film culte avec Lindsay Lohan et Rachel McAdams. Depuis, le 03 octobre a été sacré "Mean Girls Day", en référence au moment où, prise d'un élan de courage, l'héroïne donne la date du jour au garçon populaire (oui, oui). Et justement, il y a deux jours, le casting se réunissait pour une petite réunion virtuelle.

Vous vous en doutez, tout cela n'est pas anodin. En vérité, la réunion a surtout été organisée afin de convaincre les Américains de se rendre aux urnes d'ici un mois (pour les élections présidentielles, ndlr). Ainsi, près de 5000 nouvelles inscriptions, s'ajoutant aux 350 000 nouveaux électeurs déjà rassemblés par HeadCount. "C’est exactement un mois après le jour des élections, alors veuillez vous assurer que vous êtes inscrit et que vous avez un plan pour voter le 3 novembre – c’est si important!", a ainsi déclaré Katie Couric sur Instagram. Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried, Tina Fey, Tim Meadows, Ana Gasteyer, Daniel Franzese, Lacey Chabert, Jonathan Bennett et Rajiv Surendra se sont ainsi retrouvés virtuellement, pour le plus grand plaisir des fans.

Get in, Looser !