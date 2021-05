Quand Lady Gaga reprend Smelly Cat avec Phoebe pour la réunion de Friends

Après des mois d'attente, les fans de Friends ont enfin pu retrouver le casting mythique de Friends : cet ultime épisode, diffusé il y a quelques heures est d'ores et déjà disponible sur HBO Max mais aussi sur Salto - l'occasion de découvrir quelques secrets de tournage et autres anecdotes. Saviez-vous que David Schwimmer et Jennifer Aniston ont -comme leurs personnages- eu un coup de coeur l'un pour l'autre ? Si ce n'est pas le cas, on vous invite à aller voir l'épisode !

Mais, cette réunion fut aussi l'occasion pour des artistes (ou personnalités) de faire une apparition : voilà comment Lady Gaga s'est retrouvée à jouer Smelly Cat (chanson culte de Phoebe) avec son interprète d'origine.

Pour voir (et revoir) la réunion, direction les plateformes !