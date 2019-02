Quand Lady Gaga reprend Bad Romance sur le tournage de A Star is Born (video)

Lady Gaga et Bradley Cooper ont surpris, ému et impressionné le public mais aussi, les crtiques avec A star is Born. Le duo a littéralement rafflé tous les prix ces dernières semaines - des Golden Globes aux Grammy Awards. En attendant de savoir si, oui ou non, ils recevront (ou plusieurs) Oscars d'ici peu, on vous propose de repartir sur le tournage du film presque culte. Avec Shallow, le duo s'est fait une jolie place dans les charts mais avant de dominer les classements avec la bande-originale, Lady Gaga s'est imposée avec ses propres titres... dont Bad Romance. Et justement, une vidéo du tournage a fuite : l'on y voir Lady Gaga qui, justement reprend son morceau datant de 2009.

Le petit bonus c'est qu'en se concentrant un peu, on peut apercevoir Bradley Cooper en arrière plan, souriant. Lady Gaga fait le show avec les figurants, montrant ainsi les coulisses du film tant récompensé et adulé.