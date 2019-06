Quand l'actrice Alessandra Daddario jouait dans le clip des Maroon 5 (VIDEO)

En 2017, les Maroon 5 revenaient sur le devant de la scène avec un album studio intitulé Red Pill Blues. Et pour tourner le clip du morceau Wait, présent sur l'opus, le groupe californien avait décidé de faire appel à une actrice au visage connu : Alessandra Daddario. Révélée dans le film Percy Jackson: Le Voleur de foudre et apparue plus récemment dans la comédie Baywatch : Alerte à Malibu, l'actrice avait alors accepté de tourner pour les interprètes de Moves Like Jagger. Un exercice qu'elle connaissait déjà puisque l'on avait pu l'apercevoir en 2012 dans le clip Radiocactive de Imagine Dragons.

Présente tout au long de la vidéo, Alessandra Daddario tient un rôle primordial dans le clip du groupe. Un véritable talent d'actrice qu'elle n'hésite pas à montrer dans ces images et qui se ressent dans une interprétation bien faite (autant de sa part que de celle du chanteur) de son personnage. Alors, si vous aussi vous aviez oublié, cliquez sur la vidéo pour vous replonger dans ces beaux souvenirs.