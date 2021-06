Quand Kylie Minogue reprend le titre Marry The Night de Lady Gaga, voilà ce que ça donne (AUDIO)

Devenue une véritable icône du disco en 1988 avec la sortie de son premier album éponyme, Kylie Minogue s'est rapidement imposée comme l'une des chanteuses les plus célèbres de ces dernières décennies. Portée par ses tubes I Should Be so Lucky, The Loco-Motion, Spinning aroung ou encore Can't Get You Out Of my Head, la chanteuse a su se réinventer au fil des ans. Et ce jusqu'à très récemment avec la sortie de Disco, son dernier album qui a remporté un joli succès critique et commercial. L'occasion pour elle de continuer sa résurrection entamée il y a quelques années avec la sortie d'un excellent best-of et une performance très remarquée au festival de Glastonbury en 2019 durant laquelle elle avait littéralement soulevé la foule. Ce moment est d'ailleurs un sujet très sensible pour la chanteuse puisque cette dernière avait été forcée d'annuler sa prestation au festival britannique quelques années plus tôt après l'annonce de son cancer du sein.

Désormais plus déterminée que jamais à se faire entendre, Kylie Minogue, que l'on dit très naturelle et sympathique, a accepté de figurer sur la réédition anniversaire de l'album Born This Way, qui célèbre ses 10 ans d'existence. Devenu l'un des projets les plus mythiques de Lady Gaga, cet album marque surtout la reconnaissance ultime de son statut de popstar après l'immense succès de The Fame et The Fame Monster. Porté par les titres Judas, Born This Way ou encore Marry The Night, il s'est écoulé en 2011, lors de sa sortie, à plus de 5 millions d'exemplaires à travers le monde. Et davantage en streams. Impossible donc pour la chanteuse américaine de ne pas célébrer cet anniversaire si spécial !

Pour l'occasion, Lady Gaga a fait appel à Kylie Minogue pour reprendre le titre Marry The Night. Après Big Freedia, c'est donc la plus célèbre chanteuse australienne qui a accepté de figurer sur cette édition exceptionnelle. Un titre qui n'a pas été proposé à la star pour rien puisqu'il s'agit d'une véritable ode à la dance et à la vie nocturne. Une sorte de clin d'œil aux nombreux tubes qui ont fait, et qui continue, de faire danser le monde entier depuis les années 80. On vous laisse écouter le résultat !