Quand Katy Perry joue son nouveau single... en backstages (VIDEO)

Vous le savez sûrement mais Katy Perry est de retour avec un nouveau single, Not Really Over. Et comme nous, l'interprète de Firework est du genre à chanter sous la douche ! Récemment, Katy Perry a posté une version (légèrement décalée) de son titre : résultat, elle et son équipe se sont offert une petite session acoustique... dans les toilettes !

La scène, aussi surréaliste que particulière, a clairement marqué les fans - nombreux à commenter. Si le titre est déjà en tête des charts, Katy Perry devrait gagner encore quelques points avec cette version ! Et puisqu'elle est pleine d'humour, elle est allée jusqu'à titrer cette petite session "Potty Jams". On n'aurait pas dit mieux !