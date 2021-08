Quand Julien Doré trolle les haters, ça donne ça

Si, comme Miley Cyrus le souligne, internet peut être une place de connaissance et de partage, c'est aussi un vaste champ de commentaires - pas toujours sympathiques. Il y a ceux qui préfèrent ne pas les lire et les ignorer royalement, ceux qui optent pour la suppression et ceux qui, comme Julien Doré se font un plaisir de répondre. Si son humour sur les réseaux sociaux n'est absolument pas un secret, l'interprète de La Fièvre s'est fait un plaisir de calmer quelques haters... avec brio. Tout de suite, un petit aperçu (magique).

"Twitter, petite boule de bonheur mon soleil de la nuit, ma lune de caca, tu regorges de beauté tél un kyste en été, tu fais rire les oiseaux et chanter les abeilles, tes plumes sont un arc-en-ciel de douceur, d’empathie et de solidarité, des fois je rêve que tu me fais des bisous avec ton bec taquin et je frissonne souvent à l’idée qu’un jour on ne s’aperçoive que ta cage était trop ouverte et que tu ne finisses par t’envoler comme un prince (avec nos adresses IP)", écrit ainsi l'artiste - avec poésie. Au programme, quelques tacles parfaitement calibrés.

On ne va pas se mentir, personne ne calme les haters mieux que Julien Doré. De quoi s'inspirer.