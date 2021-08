Lorsqu'il s'agit de ses fans, Julien Doré répond toujours présent. Et justement, récemment, l'interprète de La Fièvre a surpris le jeune Juliann à l'occasion de son anniversaire : "Incroyable rencontre avec Juliann hier qui m’a raconté tout ce qu’il a déjà traversé à tout juste 8 ans… et 9 aujourd’hui ???? alors bon anniversaire à toi mon gars, bravo pour ton courage et ton sourire, on se retrouve le 18 septembre pour la grande soirée du @televieofficiel*, a t-il ainsi écrit sur les réseaux sociaux.

L'artiste (dont le clip La Bise est désormais disponible) sera ainsi à l'affiche de la grande soirée donnée en l'honneur du Télévie le 18 septembre prochain.

*Le Télévie récolte des fonds pour progresser dans la lutte contre la leucémie et le cancer chez l’enfant et l’adulte. Pour faire un don, rendez-vous ICI.