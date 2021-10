Quand Julien Doré reprend le tube Dragostea din tei, ça donna ça ! (AUDIO)

Après une longue pause médiatique effectuée dans le calme des Cévennes, Julien Doré faisait son grand retour en septembre 2020 avec Aimée, son cinquième album studio. Porté par les titres Kiki, Nous ou encore La fièvre, l'opus s'est écoulé à plus de 300 000 exemplaires. Un succès qui n'a rien de surprenant puisque tout ce que semble toucher le chanteur se transforme en or. Ou plutôt en platine dans le cas présent. "Aimée a un an. Merci tellement pour cet amour infini avec lequel vous avez su l’envelopper si joliment. Mais croyez-moi, on va aimer encore …" écrivait l'artiste français sur son compte Instagram à l'occasion du premier anniversaire de son opus il y a quelques semaines. Un joli message de remerciements qui a aussitôt été liké par plusieurs milliers d'internautes. Julien Doré débutera également une immense tournée à travers toute la France dès le mois de février 2022.

Pour clôturer cette année en beauté, Julien Doré a décidé de nous offrir une reprise absolument magnifique du morceau Dragostea din tei, interprété par le groupe O-Zone en 2002. Pour la petite histoire, c'est Deezer qui a invité le chanteur a paraître sur le deuxième volet de sa compilation Souvenirs d'enfance. Un medley des meilleurs tubes de ces dernières décennies que vous pouvez retrouver en exclusivité sur la plateforme de musique à la demande. On pourra notamment y découvrir des artistes comme Clara Luciani, qui prend un malin plaisir à chanter Sensualité, d'Axelle Red ou encore Louane qui reprend Toutes les femmes de ta vie, des L5. Un projet composés uniquement de tubes emblématiques interprétés par des artistes de la nouvelle génération dont Julien Doré a souhaité apporter sa pierre à l'édifice. On vous laisse écouter !

Pour continuer d'écouter Julien Doré et les meilleurs sons des artistes Virgin Radio, découvrez l'intégralité de nos web radios !