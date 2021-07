Quand Julien Doré répond aux haters sur Twitter, voilà ce que ça donne ! (PHOTOS)

Julien Doré a encore frappé ! Alors qu'il entamera prochainement la tournée européenne de son album Aimée, écoulé à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, le chanteur continue d'alimenter ses réseaux sociaux. Promotion de son opus, mise en avant de ses projet ou partage de ses live ? Très peu pour lui. Ces derniers jours, l'interprète de Coco Câline a décidé de publier un medley hilarant de ses meilleures réponses face aux haters qui le critiquent sur les réseaux sociaux. On y découvre ainsi les répliques négatives et (parfois) drôles de quelques internautes qui ne portent visiblement pas dans leur cœur l'artiste originaire du sud-ouest. Un acte très drôle de la part de ce dernier qui démontre une fois de plus l'autodérision dont il fait preuve.

"Twitter, petite boule de bonheur mon soleil de la nuit, ma lune de caca, tu regorges de beauté tél un kyste en été, tu fais rire les oiseaux et chanter les abeilles, tes plumes sont un arc-en-ciel de douceur, d’empathie et de solidarité, des fois je rêve que tu me fais des bisous avec ton bec taquin et je frissonne souvent à l’idée qu’un jour on ne s’aperçoive que ta cage était trop ouverte et que tu ne finisses par t’envoler comme un prince (avec nos adresses IP)" écrit Julien Doré en légende de sa publication dans lequel on voit les captures d'écran de quelques conversations sur Twitter avec, en fond, des clichés du chanteur.