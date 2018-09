Quand Johnny Depp reprend Heroes de David Bowie avec les Hollywood Vampires (VIDEO)

La carrière de Johnny Depp est bien remplie. L'acteur qu'il est sera d'ailleurs à retrouver dans le prochain volet des Animaux Fantastiques. Mais le musicien, lui, continue de jouer sur scène avec les Hollywood Vampires - un groupe formé avec le grand Alice Cooper (School's Out) et Joe Perry en 2015. On attendait avec une impatience démesurée de le voir devenir guitariste pour son grand ami Marilyn Manson mais pour ça, il faudra faire preuve de patience. En attendant cela, Johnny Depp rend hommage à un autre grand artiste - David Bowie. Sur scène, le groupe a repris Heroes, morceau culte du chanteur disparu.

Le concert, donné plus tôt cette année, a eu lieu au Sands Casino Event Center (en Pennsylvanie, aux Etats-Unis). Aussi, le groupe a dévoilé quelques images, sur lesquelles on voit le trio reprendre Heroes mais aussi, Ace of Spades (signé Motorhead) avant de donner un concert à Tokyo. Le groupe a sorti un album éponyme en 2015 avant de faire le tour du monde cet été - ils sont d'ailleurs passé par la France. Et quand on voit ça, on a qu'une hâte : les voir revenir.