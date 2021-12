Quand Jérémy Frérot surprend une fan, ça donne ça ! (VIDEO)

Voilà un cadeau de Noël que Mélodie n'oubliera pas de si tôt ! Il y a quelques jours, Jérémy Frérot a décidé de rendre un visite surprise à cette fan qui lui avait envoyé un message très touchant quelques temps auparavant. "Toute l'année je reçois des demandes de souhaits d'anniversaires, de vidéos pour faire plaisir à des fans. Il y en a énormément ! Là on se trouve dans une période de Noël et j'ai décidé d'en sélectionner un, au hasard, d'aller lui faire la surprise mais en vrai" raconte le chanteur dans une vidéo de plus de six minutes publiée sur son compte Instagram. "On est parti un matin de chez moi, on a roulé 1h30 pour aller chez Mélodie qui m’avait envoyé un message très touchant à propos de sa maman et le rôle que mes chansons avait joué dans leur famille dans des périodes de la vie moins faciles. On est parti acheter un pull du noël et nous avons roulé quelques heures jusqu’à son domicile. J’ai rencontré une maman (l’heureuse élue), Mélodie la surfeuse (notre complice) et son petit frère (l’écologiste en herbe)." explique t-il en légende de sa publication sur les réseaux sociaux. Un moment absolument magique qui a visiblement fait extrêmement plaisir à cette jeune fan, à son petit frère et à sa maman.

Covid oblige, c'est sur le parvis de leur maison, puis dans leur jardin, que Mélodie et sa famille ont eu droit à un concert privé de l'interprète de Un homme. "C'était très pur. C'était comme si je la connaissais" confie ce dernier en quittant les lieux. Une surprise qui semble avoir touché les uns comme les autres. En effet, après les faits, Jérémy Frérot semble très ouvert à l'idée de renouveler l'expérience. "J’adore vivre des moments comme ça, hâte de le refaire…" conclut-il en légende de sa vidéo aimée par plus de 36 000 internautes. Alors, n'hésitez pas à envoyer vos messages d'amour au chanteur pour avoir, peut-être, la même chance que Mélodie et sa famille.