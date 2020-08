Quand Jason Derulo et Will Wmith piègent leurs fans sur Tik Tok (VIDEO)

Si vous suivez Jason Derulo sur les réseaux sociaux depuis un moment, alors peut-être avez vous remarqué que le confinement l'a clairement encouragé à se mettre sur Tik Tok : le chanteur nous gratifie souvent de ses vidéos humoristiques et on ne va pas se mentir, on a aimé les regarder. Et vous savez ce qu'on aime encore plus ? Quand Jason Derulo unit ses forces à celles de Will Smith. Le potentiel comique des superstars n'est plus à démontrer : la preuve en images.

L'on y retrouve l'acteur voulant apprendre le Golf à Jason Derulo. Jusque ici, rien d'anormal... puis, vient le moment où l'interprète de Want You to Want me rate sa cible, cassant deux dents à Will Smith. Evidemment, rien n'est vrai ! Mais les réactions furent vives lors de la publication... entre nous, on y a presque cru !