Quand Hoshi reprend Tout Va Bien d'OrelSan, ça donne ça (VIDEO)

Pendant qu'OrelSan continue la promotion de son Epilogue avant de se mettre un peu au vert, Hoshi, elle, ne chôme pas. la chanteuse a choisi le single qui succèderait à Femme à la Mer (et si vous n'avez pas encore écouté Je Vous Trouve Un Charme Fou, on vous conseille de le faire fissa). Mais aujourd'hui, il ne sera pas question d'un single ! Hoshi s'est offert une petite cover et pas des moindres : Tout Va Bien, d'orelSan. Une fois de plus, l'interprète de Ta Marinière nous prouve qu'elle ne se met aucune limite en musique et qu'elle ne se cantonne pas qu'à un seul genre. Voyez plutôt :

Hoshi nous livre ici une version acoustique du hit signé OrelSan. La jeune chanteuse s'est approprié le titre pour le live Hors Cadre de C Star et une chose est sûre, elle a su apporter sa touche personnelle.

La bonne nouvelle pour les fans, c'est qu'il pourront l'applaudir en live puisque cet été, Hoshi à l'affiche de quelques festivals (comme le Festival de la Paille, par exemple).