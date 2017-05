Quand Harry Styles reprend "Ultralight Beam" de Kanye West, ça donne ça (vidéo)

Harry Styles jouait hier soir le premier concert de sa carrière solo et Virgin Radio vous donnait l’opportunité d’aller à Londres pour y assister ! Nul doute que nos heureux gagnants ont passé une soirée mémorable, puisque pour célèbrer la sortie de son premier album, le chanteur s’est produit devant une poignée de privilégiés dans une petite salle du nord de Londres. Accompagné de son nouveau groupe et habillé d’un costume rose vif, l’ex-One Direction a interprété en live ses nouveaux titres, notamment « Sweet Creature », « Kiwi » ou encore son single « Sign of the Times ». Mais la grosse surprise de la soirée a eu lieu au milieu du set, lorsque Harry Styles a décidé de se frotter à Kanye West & Chance the Rapper en reprenant « Ultralight Beam ». Découvrez sa version juste en dessous !

Extraite du dernier album de Kanye West ‘The Life of Pablo’, la chanson a été ici complétement revisitée dans une version pop-rock des plus réussies. Harry Styles a laissé tomber l’ambiance gospel et les chœurs pour les remplacer par des guitares envoûtantes. Superbe ! « C’est mon tout premier concert, a déclaré le chanteur pendant le show, alors c’est une soirée que je n’oublierai jamais et je vous remercie du fond du cœur d’être ici avec moi. » Si vous faites partie des chanceux ayant réussi à décrocher des tickets pour la première tournée de Harry Styles, vous aurez probablement l’occasion d’entendre cette reprise en live lors de son concert à l’Olympia en octobre prochain.