Depuis lundi, Harry Styles fait les soirées du Late Late Show de James Corden. On l'a vu exposer ses talents de jongleur, on a chanté Mambo Number 5 avec le duo et surtout, on a ri devant leur reprise des Wham ! . Cette nuit, le britannique a repris place dans la voiture de James Corden mais cette fois, il était seul. On commence donc avec l'inévitable Sign Of The Times, le premier single remarqué de son premier album éponyme. Après ça, il enchaîne avec Sweet Creature. Mais dans le Carpool Karaoke, on ne fait pas que chanter ! Après quelques remarques bien placées sur la chemise fleurie que porte le chanteur, James propose quelques essayages.

Vous avez toujours rêvé de voir Harry Styles en T-shirt doré ou habillé tel un Village People ? Ne cherchez plus, James Corden l'a fait pour vous. Et le pire dans l'histoire, c'est que ça lui va. On continue avec Hey Ya (hymne de n'importe quelle personne née dans les années 90) et pour finir, on l'imagine dans une comédie romantique. Et quand ils rejouent une scène culte de Coup de Foudre à Notting Hill, croyez-nous, ça vaut le détour.Mais le plus beau, c'est tout de même Titanic. Bref, encore une fois, on a ri et on chanté - well done, James !