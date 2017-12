Quand Green Day joue Know Your Enemy avec le Père Noël (VIDEO)

Parce que Billie Joe Armstrong est comme tout le monde, il n'a pas manqué de partager l'esprit de Noël avec ses fans sur Instagram. Pour ça, le leader du groupe a publié un petit Throwback dans lequel un fan déguisé en Père Noël rejoint Green Day sur Scène. Et évidemment, en cette période festive, on ne pouvait que partager la vidéo à notre tour !

Hey yo Santa ????????!! Une publication partagée par Billie Joe Armstrong (@billiejoearmstrong) le 24 Déc. 2017 à 4 :02 PST n

On vous emmène donc en 2013. En avril 20"13, pour être plus précis - à l'époque où Green Day tournait avec le 99 Revolutions Tour. A Philadelphie, pendant qu'ils jouaient Know Your Enemy, les américains ont repéré un Père Noël parmi les fans. Bien sûr ce dernier est monté sur scène, laissant un souvenir impérissable au leader, visiblement !