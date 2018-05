Quand Game of Thrones s'incruste dans Avengers Infinity War

C'était l'un des films les plus attendus de ce printemps, le trailer sorti récemment nous avait clairement donné envie de réserver nos places le jour même de l'arrivée en salles : Avenger Infinity War est enfin là et même si la fin a totalement dérouté et choqué les fans (on sait, on sait qu'il a fallu une cellule psychologique à la sortie), les fans de Game of Thrones ont été ravis d'un clin d'oeil fait à la série : oui, Tyrion fait un petit caméo. Et on ne va pas vous mentir, le voir à côté de Thor, ça nous a fait un choc - même si on savait que Peter Dinklage serait dans le film.

Et surTwitter...

Avenger just turned into game of thrones wow ! What a movie tho ???????? — Ryan Nurse (@Ryan_Nurse_GK) 29 avril 2018

Evidememnt, les fans de la saga (et de la série) se sont rués sur les réseaux sociaux pour partager leur ressenti. Notez que cette fois, l'acteur incarne Eitri, (roi des Nains de Nidavellir, pour information). On n'en dira pas plus pour ne pas ruiner le suspense. Mais si jamais vous cherchiez ne serait-ce qu'une raison d'aller voir Avengers Infinity War, on vient de vous en livrer une.