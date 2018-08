Quand Foo Fighters donne un concert surprise à Los Angeles... (VIDEOS)

Le 26 août dernier, les Foo Figters ont offert une petite surprise à leurs fans, à Los Angeles. Au programme, la promotion de la seconde édition de Cal Jam qui, vous le savez peut-être, approche à grands pas. Si l'idée de les voir jouer dans le parking du Hollywood Palladium a déjà dû en surprendre plus d'un, il faut reconnaître que la setlist (composée de raretés) a clairement ravi les fans déjà ébahis.

Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Cal Jam est un festival qui se tient à San Bernardino les 5 et 6 octobre prochains. Si l'évènement est encore jeune, il faut reconnaître que son line-up est à faire baver n'importe quel fan de rock : on y retrouve évidemment les Foo Fighters mais aussi Iggy Pop (with Post Pop Depression) mais aussi Tenacious D. Notez que pendant leur set, Taylor Hawkins (le batteur) a mené quelques reprises cultes (comme My Sharona, par exemple) et que le batteur de Queen en personne (Roger Taylor) les a rejoint pour jouer Under Pressure. La formation finira son set sur le cultissime Everlong - de quoi laisser les fans rêveurs. "Combien de fans de Foo Fighters sont présents ?", demandera Dave Grohl avant de jouer Gimme (1999) et Low (2002).

Après un show pareil, on imagine que les billets pour Cal Jam se sont écoulés à la vitesse de la lumière !