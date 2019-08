Quand Florence + The Machine aide une fan à faire sa demande (VIDEO)

La chanteuse du groupe Florence + The Machine, Florence Welch, est devenue marieuse lors d’un récent concert à Édimbourg, lorsqu'elle a invité un couple sur scène pour une proposition de mariage surprise. Un beau moment. En effet, en plein concert, cette dernière a mis fin au spectacle pour réunir deux femmes sur scène. "Voulez-vous bien me dire vos deux noms ?" a alors demandé Welch aux deux femmes, qui se qui se sont aussitôt présentées comme Steph et Jenny. Il n'en fallait pas plus à l'interprète de Dog Days Are Over pour confier au public que Steph avait quelque chose a demander à sa compagne...

A summer of love! An incredible setting with a perfect proposal at @florencemachine this evening ????????Congratulations to the happy couple! You’ve got the love I need to see me through...❤️ pic.twitter.com/bNwtIPUQjl — Summer Sessions (@SmmrSessions) August 8, 2019

C'est donc tout naturellement que cette fan du groupe a demandé sa main à sa fiancée. Une proposition qui, vous l'imaginez, a tout de suite était acceptée par Jenny. A noter également que Florence + The Machine a annoncé la sortie d'une réédition de Lungs, leur premier album qui fête ses 10 ans. Ils ont aussi partagé deux nouveaux titres : Donkey Kosh et My Best Dress. Autant de surprises qui devraient ravir les fans de ce groupe devenu mythique !