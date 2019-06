Virgin Tonic : Quand Ed Sheeran rend visite à des enfants malades à Lyon (VIDEO)

Alors qu'il se produisait à Lyon, Ed Sheeran a fait escale à l'hôpital : au programme, une visite surprise aux enfants atteints du cancer. Ce n'est pas la première fois que l'artiste surprend des enfants malades - on se souvient notamment de son passage à Boston. Aussi, l'artiste ne 'est pas contenté de visiter les enfants : il leur a offert une version acoustique de Shape of You :

Une fois de plus, Ed Sheeran montre sa générosité. Celui qui cartonne actuellement avec I Don't Care Ft. Justin Bieber a laissé un beau souvenir aux enfants qui, nous en sommes sûrs, devaient être ravis !