Quand Ed Sheeran rencontre Bruno Mars, Eminem ou même Justin Bieber, le résultat est explosif (REVIEW)

Ed Sheeran et les collaborations, c'est plus qu'une grande histoire : lorsqu'il n'écrit pas pour d'autres artistes, Ed Sheeran les rejoint sur leurs propres morceaux avec une facilité déconcertante (personne n'a oublié Reuf avec Nekfeu, Growing up avec Macklemore, End Game avec Taylor Swift...). Mais les fans le savent, l'artiste briannique aime autant inviter que l'être. Résultat, il nous offre aujourd'hui son sixième projet fait de collaborations : une petite pépite qui explore tous les genres, rassemble tous les styles et surtout, qui réunit des artistes de renom tels qu'Eminem ou Bruno Mars.

Difficile pour Ed Sheeran de composer un album sans pop. Alors évidemment, personne n'a été étonné de retrouver Justin Bieber pour I Dont Care - premier single du projet. Sorti au bon moment, le titre s'est d'ailleurs classé numéro un sans effort : il faut dire qu'on ne fait pas plus estival comme son !

Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avant de s'imposer en figure de la pop, Ed Sheeran s'est surtout formé grâce rap. On s'explique : si vous avez lu sa biographie, alors vous savez que le tout premier album qu'il s'est offert n'est autre que celui d"Eminem : on vous laisse imaginer la satisfaction de boucler la boucle en proposant un morceau avec son héros d'enfance (oui, Ed a déjà collaboré sur River. MAIS, le titre est sur l'album du rappeur, pas le sien !). Ed Sheeran s'offre ici un retour aux sources, jonglant entre le rap qui lui est si cher (Cross, Remember The Name...) et la poésie douce (The best of Me ft. YEBBA). Si Divide nous proposait un Ed Sheeran en pleine expérimentation, ce nouveau projet nous donne plutôt l'impression d'un artiste accompli : Sheeran joue sur plusieurs tableaux, les maîtrisant tous parfaitement. Or, ça ne l'empêche pas de sortir de sa zone de confort (on pense ici au très électrique Blow ft. Bruno Mars).

S'il ne fallait retenir que quelques titres, notre coeur irait à Remember The Name ft. Eminem et 50 Cents et Take Me Back To London ft. Stormzy - où Ed Sheeran se dévoile un peu plus. On vous laisse écouter cette collection qui, nous en sommes sûrs devrait s'imposer !