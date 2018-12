Quand Ed Sheeran et Beyoncé se retrouvent sur scène pour Perfect (VIDEO)

Quand Ed Sheeran a sorti Divide, son troisième opus, le chanteur avait confié vouloir écrire un morceau qui surpasse Thinking Out Loud, balade mémorable qui avait ponctué Multiply. Et quand Divide est sorti justement, quand le monde a découvert Perfect, on a vite compris qu'il avait atteint l'objectif qu'il s'était lui-même fixé. Mais, Ed Sheeran ne s'est pas arrêté là, au contraire. De ce morceau, on a eu droit à plusieurs versions : il y a celle avec Andrea Bocelli et puis, celle avec Beyoncé. Quand Ed Sheeran et Queen Bee se sont retrouvés sur Perfect Duet, on a voulu qu'une chose, entendre ça en live. Et Dieu merci, on peut maintenant se repasser leur performance en boucle.

Beyoncé and Ed Sheeran singing Perfect Duet is probably my favorite thing right now pic.twitter.com/iciPlrR1CY — brendon skolat (@brendonSkolat) 2 décembre 2018

Reécemment se tenait le Global Citizen Festival (marquant le centenaire de Nelson Mandela). Au programme de ce festival, un line-up à faire pâlir Coachella ou n'importe quel gros festival de musique interntional : Chris Martin, Usher, Beyoncé, Ed Sheeran ou encore Pharrell Williams, tous ont répondu présent. Et justement, Beyoncé et Ed Sheeran ont profité de l'occasion pour interpréter Perfect devant près de 90 000 spectateurs. On vous laisse voir et revoir cette courte vidéo en boucle. Nous, on a quelques larmes a evacuer !