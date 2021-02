Quand Courteney Cox rejoue le générique de Friends au piano, ça donne ça ! (VIDEO)

On le sait, vous le savez aussi... Bref, tout le monde est au courant ! Plus de 16 ans après l'arrêt de sa diffusion sur NBC, Friends devrait enfin avoir droit à un épisode spécial dans lequel les six acteurs principaux se retrouveront. Diffusé sur la nouvelle plateforme HBO Max, le projet devait initialement se tourner ces derniers mois. Seulement voilà, la COVID-19 et le confinement de la majeure partie de la population mondiale ont forcé les équipes a repoussé le lancement de ce qui s'annonce déjà comme l'événement audiovisuel de l'année. Récemment interviewée dans le podcast de Rob Lowe, Lisa Kudrow, alias Phoebe Buffay, a confirmé avoir débuté le tournage de la réunion exceptionnelle du célèbre programme. Une bonne nouvelle pour les millions de fans de Friends qui attendent, depuis plus d'un an, les retrouvailles de leurs personnages favoris...

En parlant d'attente, il y en a une qui semble plus que jamais prête à reprendre les traits de son personnage. Vous l'aurez compris, c'est bien de Courteney Cox qu'il s'agit. En effet, ces derniers jours, l'interprète de Monica Geller a fait le buzz sur la toile avec une vidéo dans laquelle on la voit interpréter quelques notes au piano de I'll be there for you, de The Rembrandts, autrement dit le générique de Friends. Un moment de nostalgie qui n'a pas laissé indifférent les 14 millions de personnes qui ont eu la chance de voir la vidéo. Et vous, ça vous fait quelque chose ?