Quand Charli XCX se déguise en Ed Sheeran pour un Lip Sync sur Shape of You (VIDEO)

Ce sont les petits bonbons de la vie, ceux qui vous font lever tous les matins. Lors de l’émission Lip Sync Battle, une émission américaine où les participants se déguisent et font du playback sur des hits. L’émission a dévoilé une preview avec la participation de Charli XCX, déguisée en Ed Sheeran. La performance a été kiffée par l’invité du jour, Boy George, et sera diffusée le 30 mars sur la chaîne Paramount Network ! Mais vous habitez en France donc vous ne la verrez pas, tant pis. Et puis si vous voulez écouter le nouveau single d'Ed Sheeran, qui n'est pas un nouveau single car sorti depuis mille ans, c'est par là !