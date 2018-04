Quand Camila Cabello s’éclate sur scène avec Pharrell !

Dimanche soir, en direct du Hollywood Palladium de Los Angeles, Camila Cabello était en concert dans le cadre de sa tournée Never Be The Same dont on vous parlait il y a quelques jours ! Son premier album sorti en janvier cartonne et la chanteuse est devenue numéro 1 aux Etats-Unis dans les charts ! Avec cette tournée, Camila Cabello s’arrêtera en France le 20 juin à la salle Pleyel à Paris ! L’occasion pour vous de la découvrir sur scène avec les sons que vous adorez comme Scar Tissue ou encore Sangria Wine. C’est ce dernier titre qui nous amène ici !

Camila and @Pharrell performing Sangria Wine at the #NBTSTourLANight2 last night (via jessesfight on Instagram) pic.twitter.com/OeKHZPlKYG — Camila Cabello News (@CCabelloNews) April 16, 2018

the most lovely human!!!!! thank you P @Pharrell for coming ???????????? get ready for some sangria wine ???? pic.twitter.com/wlPkvPd029 — camila (@Camila_Cabello) April 17, 2018

Sur scène, dimanche soir, live from Los Angeles, Camila Cabello a chanté Sangria Wine accompagnée par un petit chanteur méconnu, Pharrell ! Les 2 chanteurs se la sont kiffé avec moult pas de danse, des rires, des sourires, et pour le plus grand bonheur des fans présents ce soir-là ! La chanteuse n’a pas manqué de remercier Pharrell Williams un peu plus tard, on adore !