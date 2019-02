Quand Billie Eilish interprète Bury a Friend & When I Was Older en live pour la première fois (VIDEO)

Bientôt, nous n'aurons nul besoin de vous présenter Billie Eilish. La jeune américaine prépare la sortie de son premier opus (prévu pour le 29 mars prochain) et pour ça, elle nous a offert quelques singles aussi efficace qu'Ocean Eyes, sorti il y a quelques années : When The Party's Over et, plus récemment, Bury a Friend ont littéralement explosé dans les charts et sur les plateformes. La bonne nouvelle pour les fans, c'est qu'elle sera de passage à Paris pour un concert exceptionnel à La Cigale le 18 février prochain. En attendant, voici un petit aperçu avec, pour la première fois, Bury a Friend en live mais aussi, When I Was Older.

Bury a Friend

When I Was Older

Avant de venir prendre ses quartiers à Paris, Billie Eilish était donc de passage en Allemagne. Sur scène, la jeune femme est une véritable boule d'énergie, se déchaînant comme jamais. On vous laisse imaginer ce qu'elle réservera aux fans parisiens qui viendront l'applaudir à La Cigale. Pour les plus curieux, sachez que la setlist proposait notamment Idontwannabeyouanymore, My Boy, You Should See Me in a Crown, Six feet Under, When I Was Older ou encore Bury a Friend. On n'en dira pas plus, pas de spoilers !