Quand Beyoncé chute à Coachella 2017 (vidéo)

Personne n'est à l'abris d'une chute - pas même Beyoncé. La star était la tête d'affiche du festival Coachella et lors du second week-end, une chute a bien failli ruiner sa performance - quoique, les performances de Queen B peuvent-elles vraiment être ruinées ? La première fois, Beyoncé avait invité les Destiny's Child (ce qui, clairement, a fait son effet). Mais sa soeur Solange était aussi de la partie. Pour la deuxième vague, Beyoncé a pris les mêmes et a recommencé... à quelques petits détails près. Quand est venue la fin de leur performance, les deux soeurs ont voulu marquer le coup... sauf qu'elles ont failli chuter.

Heureusement, plus de peur que de mal ! Beyoncé et Solange se sont rattrapées - comme les véritables pros qu'elles sont. Aucune blessure à signaler et, petit bonus, un concert que les fans n'oublieront pas (en témoigne Twitter). Beyoncé sera de retour sur scène cet été pour son On The Run Tour II et quelques chose nous dit que ces show seront aussi spectaculaires que ses concerts à Coachella.