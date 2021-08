Quand Ben Mazué offrait un live exceptionnel à l'équipe du Virgin Tonic (VIDEO)

Nous en sommes à J-6 avant le retour du Virgin Tonic ! Alors que l'absence commence largement à se faire ressentir du côté de nos auditeurs impatients, il en est de même pour Manu Payet, Ginger, Mélanie, Nico et Clément, qui feront leur grand retour sur les ondes le lundi 23 août prochain dès 6 heures du matin. Mais en attendant, nous avons décidé de vous offrir quelques sauts dans le passé. Chaque jour, la rédaction de Virgin Radio a décidé de revenir sur un moment phare de la première saison de Manu Payet à la tête du Virgin Tonic. Après son duo iconique avec Christine and the Queens ou encore la chorégraphie absolument hilarante inspirée de Tik Tok, c'est au tour d'un sublime live de Ben Mazué d'être mis à l'honneur.

En effet, en février dernier, le chanteur français était l'invité de Manu Payet et de toute son équipe pour nous offrir une reprise exceptionnelle du titre Magnolia Forever de Claude François. L'occasion pour l'artiste de nous montrer toute l'étendue de son talent. Une fois de plus. On vous laisse profiter de ce moment à tout jamais gravé dans les annales de la matinale de Virgin Radio.