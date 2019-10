Quand Avril Lavigne et Halsey reprennent le cultissime Girlfriend (VIDEO)

Retour en 2007, à l'époque où Avril Lavigne et ses mèches roses régnaient sur la pop-punk : souvenez-vous de Girlfriend, LE morceau culte de l'album The Best Damn Thing, celui que tout le monde chante encore. Actuellement en pleine tournée pour défendre son dernier opus (Head Above Water), Avril Lavigne fait plaisir à son public en jouant des titres qui, inévitablement, on fait son succès. Et on ne va pas se mentir, même si Complicated est efficace, rien ne vaut un bon vieux Girlfriend pour faire sauter la foule. Le petit bonus ? Quand Halsey en personne accompagne la star !

I can’t believe I got to witness Halsey and Avril Lavigne singing “Girlfriend” in the year 2019 !!!! ICONIC pic.twitter.com/f1dIHOunR4 — crystal (@iwanturmidnight) October 26, 2019

Ce qu'il faut savoir, c'est que ce duo iconique n'a pas eu lieu dans le cadre de la tournée d'Avril Lavigne : Le 25 octobre dernier, Halsey donnait sa traditionnelle fête à Los Angeles avec un thème bien précis : les rockstars des années 60,70,80 Et 90. Evidemment, Avril Lavigne était de la partie et grâce aux fans présents, nous avons même une petite vidéo.

Est-ce que l'on prie pour que les deux stars se retrouvent (une fois de plus) sur scène ? La réponse est oui !