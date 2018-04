Quand Arcade Fire termine son concert dans les rues de Paris (VIDEO)

Arcada Fire en live, c'est quelque chose qui ne se rate pas. Et d'ailleurs, si vous habitez Paris, si vous avez des amis dans la capitale, alors vous avez forcément vu passer des vidéos de leurs concert donné ce week-end à l'AccorHotels Arena. Pour rappel, le groupe canadien est actuellement en tournée pour défendre son dernier album, Everything Now. On savait que ce concert serait incroyable, on savait que le groupe serait à la hauteur de sa réputation. Mais jamais, on aurait imaginé Arcade Fire terminer son concert dans la rue. Et pourtant, Win Butler et sa bande l'ont fait !

Ok le concert qui continue dans la rue normal. #ArcadeFire pic.twitter.com/4d9HtfWWs0 — GⱥɇŁ (@Gael__10) 28 avril 2018

"Normal", commente cet internaute sur Twitter. C'est vrai qu'on ne l'aurait pas vu venir. Arcade Fire a -une fois de plus- prouvé que ce n'était pas le genre de groupe que l'on pouvait ranger dans une case. Et rien que pour le revoir parader dans les rues de Paris, on espère qu'ils repasseront bientôt par la France.

Et si vous n'aviez pas la chance d'y être, on vous laisse revoir le clip de MONEY + LOVE. Parce que, pourquoi pas ?