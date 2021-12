Quand Angèle reprend Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion, ça donne ça (VIDEO)

Après plus d'un an et demi d'absence, Angèle vient tout juste de dévoiler son deuxième album, NONANTE-CINQ, initialement prévu pour le 10 décembre prochain. Ses fans ont d'ailleurs été enchantés de cette sortie inattendue. Alors qu'elle dévoilait le titre Bruxelles je t'aime il y a quelques semaines, l'artiste qui a écoulé un million de copies de son premier opus Brol s'apprête également à faire son grand retour sur scène. Un come-back très attendu qui ne laisse pas vraiment le temps à la jeune femme de se reposer sur ses lauriers. Ou de se reposer tout court. Mais ça, c'était avant que la chanteuse ne contracte le Covid et ne soit forcée de s'enfermer seule chez elle pendant plus d'une semaine. Une quarantaine et un anniversaire célébré sur les réseaux plus tard, elle était de retour il y a quelques jours pour une interview chez France Inter.

Invitée à se lancer dans une "Carte blanche" dans l'émission Boomerang, Angèle avait décidé d'interpréter le titre Pour que tu m'aimes encore, de Céline Dion. Un morceau de Jean-Jacques Goldman que l'on ne présente plus et que cette dernière a tenu à revisiter à sa sauce, seule au synthétiseur. Un moment absolument magique et émouvant que l'interprète de Balance ton quoi avait dédié à sa maman. Alors, si vous aussi vous avez envie de vous échapper grâce à cette véritable bulle de douceur, n'hésitez pas !

