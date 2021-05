Quand Angèle reprend Baby One More Time de Britney Spears (VIDEO)

À tout juste 25 ans, Angèle enchaîne les tubes à la vitesse de la lumière ! Tout oublier, Balance ton quoi, Oui ou Non ou encore Ta reine, la chanteuse a su s'imposer face au grand public comme l'une des révélations pop de ces dernières années. Alors qu'elle s'apprête à faire ses débuts au cinéma dans les mois à venir, l'artiste d'origine belge continue de nous faire rêver avec des reprises musicales très originales et inattendues. Dernière en date ? Celle du titre Baby One More Time de la très controversée Britney Spears. Un moment totalement magique réalisé pour la dernier défilé croisière de la marque Chanel aux Carrières de Lumières des Baux de Provence, aux côtés de Vanessa Paradis, Charlotte Casiraghi et Sébastien Tellier au piano.

D'ailleurs, Angèle sera le visage de la nouvelle campagne de Chanel, Coco Beach, disponible en boutique dès le mois de juin prochain. Mais en attendant la sortie de cette collection réservée à une élite, l'interprète de Balance ton quoi en a profité pour réaliser une jolie performance dans laquelle elle interprète ce tube de 1999 qui a probablement dû bercer ses premières années de chanteuse. "Spécial merci à @virginieviard et @sebastientellier pour l’invitation, quel beau moment suspendu" a écrit la chanteuse en légende de cet extrait, publié sur son compte Instagram, et déjà aimé par près d'un million d'internautes.