Quand Aerosmith et Jimmy Fallon reprennent Walk This Way avec des jouets pour enfant (VIDEO)

Si vous êtes des fidèles de Jimmy Fallon, alors vous savez que dans son émission, l'animateur aime lancer des défis à ses invités. On a déjà vu Ariana Grande reprendre des morceaux dans tous les genres, comme on a vu les One Direction chanter des chants de Noël avec des instruments pour enfant. Et justement, en parlant d'instruments, le groupe Aerosmith s'y est mis (lui aussi). Résulat, on a eu droit à une nouvelle version de Walk This Way !

Une fois de plus, on retrouve aussi The Roots - qui sont de toutes les émissions. Aerosmith a donc joué le jeu, reprenant l'un de ses plus grands tubes avec ces jouets pour enfant. On ne va pas se mentir, voir Steve Tyler avec un harmonica et des maracasses, ça n'a pas de prix. Joey Kramer, lui, a hérité d'une mini batterie. Si d'un coup, vous avez envie de reprendre les plus grands morceaux de l'Histoire du rock avec votre flûte du collège, rassurez-vous, c'est normal.