Quand Adele se déchaîne sur du Beyoncé, ça n'a pas de prix (VIDEO)

On ne va pas se mentir, on est tous fans de Beyoncé. Queen B porte bien son nom et sa performance à Coachella est là pour le prouver. On savait que cette année, la star donnerait tout mais clairement, elle a surpassé nos attentes - surtout quand les Destiny's Child étaient réunies sur scène. Si vous avez dansé dans votre salon comme des fous, sachez que vous n'êtes pas seul(e)s : Adele était dans son salon et, petit bonus, elle a filmé le spectacle. Et on la remarcie pour ça :

Mood 1 #Beychella Une publication partagée par Adele (@adele) le 15 Avril 2018 à 1 :30 PDT

Mood 2 #Beychella Une publication partagée par Adele (@adele) le 15 Avril 2018 à 1 :31 PDT

Mood 3 #Beychella Une publication partagée par Adele (@adele) le 15 Avril 2018 à 1 :32 PDT

Une fois de plus, Adele montre que lorsqu'elle n'est pas sur scène, elle n'est ni une diva, ni une immense artiste : elle est juste normale. Son admiration sans borne pour Beyoncé n'est plus un secret (on se souvient d'ailleurs qu'Adele en personne s'était plainte d'avoir soufflé un grammy à la star il y a quelques temps) et on n'a pas trouvé mieux que cette vidéo pour bien commencer la journée.