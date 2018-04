Quand Adele officie le mariage de ses meilleurs amis

Depuis la sortie de 25 et le succès qui a suivi, Adele s'est retirée de la scène médiatique. En même temps, on sait comment fonctionne la chanteuse britannique : lorsqu'elle sort un album, elle enchaîne les promos et les cérémonies entre deux concerts pour mieux retrouver son anonymat pour quelques temps. Celle qui a été sacrée meilleure artiste de la décennie (rien que ça) est sortie de son silence pour annoncer qu'elle avait marié deux de ses "meilleurs amis" (Alan Car et Paul Drayton, ndlr).

"Jai marié deux de mes meilleurs amis en janvier dernier", a t-elle confié sur son compte Instagram. "Vous me connaissez, dès que j'ai une excuse pour m'habiller..." La cérémonie se serait tenue à Los Angeles, dans le jardin de la chanteuse. Selon l'Evening Standard, elle se serait même envolée pour Las Vegas afin d'applaudir Céline Dion - avec les mariés. Quand on voit le nombre de demandes en mariage qu'Adele a vu passer en tournée, on ne devrait même pas être étonnés !