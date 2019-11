Qu'est-ce qui rend votre signe Astro sexy ?

Quand il s'agit d'astro, deux équipes s'opposent : on trouve ceux qui lisent leur horoscopes tous les jours et ceux, qui, forcément, estiment que rien de tout ça n'est vrai. Mais étrangement, votre signe peut en dire long sur votre personnalité - de votre sixième sens au métier qui vous conviendrait le mieux ! Et pour les curieux, on a trouvé LA qualité qui vous rend attirant(e) selon votre signe. C'est cadeau.

Bélier : Votre passion bien sûr ! L'énergie qui émane de vous est plus que sexy.

Taureau : Chez les Taureau, c'est la voix qui l'emporte mais, pas que ! Votre gentillesse et la façon dont vous exprimer vos sentiments jouent un rôle .

Gémeaux : Chers Gémeaux, votre humour pèse lourd dans la balance !

Cancer : Cancers, sachez que votre simple présence est sexy. Et encore, on ne parle pas de vos yeux !

Lion : Votre attitude. Vous avez le don d'obtenir ce que vous voulez de n'importe qui et forcément, pour les autres, c'est attirant.

Virgo : Votre humour noir mais aussi votre modestie. Petit bonus, vous avez un corps parfait. Et toc !

Balance : Votre attitude, forcément. Les Balances ont le don de savoir flirter.

Scorpion : Vous savez comment vous faire respecter. Aussi, vous avez le don de comprendre les autres !

Sagittaire : Les Sagittaires sont libres et surtout, ils ont ce côté sauvage qui ferait craquer n'importe qui !

Capricorne : Paradoxalement, le fait qu'un Capricorne soit capable de garder ses distances le rend séduisant. Ne changez rien !

Verseau : Leur mystère, forcément .

Poisson : Le magnétisme des Poissons les rend forcément attirants !

Et vous, quel est votre signe astro ?