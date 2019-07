Qu'est-ce que le Bottle Cap Challenge, le défi relevé par toutes les stars ? (VIDEOS)

Pour réaliser cet exploit, vous n'aurez besoin que d'une bouteille, d'un bouchon... et surtout d'une bonne condition physique ! Le Bottle Cap Challenge consiste à dévisser le bouchon d’une bouteille seulement à l'aide d'un coup de pied. Et si cela paraît simple, ça ne l'est pas tant que ça puisque le défi a été initialement lancé par le champion du monde de taekwondo 2014, Farabi Davletchin. Relayé par d'autres personnalités, ils sont aujourd'hui des centaines de milliers à avoir, eux aussi, tenté de relever le défi.

Et parmi les personnalités qui se sont essayés au Bottle Cap Challenge, on notera la performance de Jason Statham et John Mayer mais surtout celle de Kendall Jenner et Mariah Carey. En effet, alors que la première l'a carrément fait depuis sont jet-ski, la seconde n'a même pas eu besoin d'utiliser ses jambes puisque elle a littéralement fait "péter" le bouchon grâce à sa célèbre voix.