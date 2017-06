PVRIS dévoile le clip de What's Wrong

Ils s'apprêtent à revenir dans les charts avec un nouvel album (All We Know of Heaven, All We Need From Hell) et pour le présenter, PVRIS avait déjà sorti Heaven. Après le succès de White Noise, le trio devrait nous proposer un disque peut-être un peu plus sombre que le précédent mais surtout placé sous le signe de l'expérimentation. Lors d'une interview accordée à Virgin Radio, Lyndsey Gunnulfsen nous avait confié que le fait d'enregistrer ce nouvel opus dans une église leur avait donné la liberté de tester de nouveaux instruments. Avant la sortie tant attendue, ils nous offrent le clip de What's Wrong - une pépite à découvrir sans plus attendre.

Encore une fois, le trio opte pour une vidéo en noir et blanc (ce qui accentue son esthétique). Notez que cette fois, Lyndsey s'est impliquée puisqu'elle l'a co-réalisée. Dans What's Wrong, on décèle une certaine noirceur (avec les convives qui ont les yeux bandés, par exemple). Mais, il est aussi incroyablement lumineux. Et ça, c'est un contraste qui vient renforcer celui qui est déjà mis en avant par le titre de l'album à venir. Patience, il sortira le 4 août prochain et PVRIS sera en concert à Paris le 18 novembre 2017 (à l'Elysée Montmartre).