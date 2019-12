Pussycat Dolls : Pourquoi Melody Thornton ne fera pas partie de la reformation

Il y a quelques jours, la version britannique de X Factor a été l'initiateur d'un retour musical très remarqué. Vous le savez, les Pussycat Dolls allaient se reformer le temps d'une tournée au Royaume-Uni en 2020. C'est donc en grande pompe lors d'une performance de plus de 5 minutes que Nicole Scherzinger et ses acolytes ont interprété les titres Buttons, Don't Cha, When I Grow Up ou encore leur tout dernier titre, React. Un show totalement dingue qui nous confirme qu'en presque 10 ans, les chanteuses et danseuses n'ont pas pris une seule ride. Petite tristesse cependant en apprenant que Melody Thornton ne sera pas de la partie. Et justement, pourquoi n'est-elle pas là ?

A en croire Robin Antin (fondatrice du groupe), « le temps n'était pas venu ». Mais pas de panique : « La porte était et sera toujours ouverte pour elle » a t-elle ajouté. « Comme dans toute famille, c'est une relation qui demande des efforts. C'est naturel d'être en désaccord et de discuter. Mais nous avons toujours eu énormément de respect l'une pour l'autre. Il n'y a jamais eu de bagarre ». Que les fans se rassurent, il reste donc tout de même un espoir. Quoique. Interrogée sur la question en 2019, la chanteuse attestait qu'il n'y avait "aucune raison" pour elle de revenir...