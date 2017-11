Purple Disco Machine : Devil In Me, votre son #VirginFriday

C'est tout frais, c'est votre son #VirginFriday ! Prêt à être savourer avant de partir en week-end, Virgin Radio vous propose comme tous les vendredis de découvrir un titre que l'on affectionne particulièrement et cela toute la journée sur nos ondes. Après David Guetta et son "Dirty Sexy Money" en collaboration avec Charli XCX, aujourd'hui c'est le tube "Devil In Me" de Purple Disco Machine qui est mis à l'honneur. Entre deep funk, disco, soul et électro-house, le DJ allemand ne cesse de puiser le meilleur de ses influences 80's pour livrer des hits efficaces et actuels. "Devil In Me" en est le parfait exemple et ça s'écoute tout de suite ici et sur les ondes radio ce vendredi 9 novembre 2017 !

Pour créer le tube "Devil In Me", Purple Disco Machine a fait appel aux artistes Joe Killington et Duane Harden. Et comme vous pouvez l'entendre, le résultat est bluffant ! Ce n'est pas nouveau, on adore ce genre de sonorités chez Virgin Radio dans la même veine que The Avener ou Ofenbach avec "Katchi". Ne manquez pas Purple Disco Machine en concert pour le Soulmatic Tour qui passe un peu partout dans le monde. Toutes les dates de concerts de Purple Disco Machine, c'est par ici !